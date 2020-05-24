Перестрелку на Юге Москвы сняли с верхних этажей. Видео

Источник «360» предоставил видео, на котором с балкона квартиры жилого дома была запечатлена перестрелка в ЖК «Ясный». Она началась во дворах домов, в ролике показано ее продолжение и развитие событий на парковке около Каширского шоссе.

На видео примерно шестеро мужчин преследуют друг друга. Слышны звуки выстрелов, видно, как столкнулись две машины. Затем конфликтовавшие стороны разъезжаются.

Инцидент произошло 24 мая в жилом комплексе «Ясный». Ссора началась из-за того, что не смогли разъехаться две машины. Их автомобилей вышли несколько вооруженных людей и завязалась перестрелка. Пулями были повреждены машины жильцом комплекса. Но никто из них не пострадал.

Охранник «Ясного» рассказал РБК, что перестрелка продолжалась недолго. Услышав выстрелы, он предупредил людей на детской площадке, чтобы они разошлись по домам.