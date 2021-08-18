Женщину ранили во время перестрелки в Москве

Женщину ранили во время перестрелки на северо-западе Москвы. Пострадавшую отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По словам собеседника, перестрелка произошла на улице Твардовского. Там избивали одного человека и были слышны выстрелы. В результате ранили 31-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали для оказания необходимой помощи. Все причины и обстоятельства случившегося пока выясняются.