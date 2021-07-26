Перестрелка в Сиэтле привела к гибели трех человек

Перестрелка произошла в Сиэтле (штат Вашингтон) в воскресенье, 25 июля. В результате три человека погибли. Пять человек получили ранения, на данный момент они госпитализированы. Об этом сообщил RT со ссылкой на полицию города.

«В течение трех часов в воскресенье утром три человека были убиты и пятеро ранены в независимых друг от друга перестрелках», — сообщили представители полиции.

Два раненых человека смогли самостоятельно обратиться в больницу. Одна из пострадавших заявила, что получила ранение на улице. Другой рассказал, что был ранен в парке после баскетбольного матча. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.