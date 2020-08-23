Перестрелка силовиков с боевиками ИГ* в Ингушетии попала на видео

Силовики убили трех сторонников ИГ* в ингушском селе Троицкое. Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео операции. На кадрах слышны автоматные очереди, гремят взрывы.

«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы», — сообщил информационный центр НАК.

После окончания спецоперации на месте перестрелки обнаружили пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов к ним и самодельные взрывные устройства, которые боевики подготовили к применению.

По имеющимся данным, уничтоженные бандиты были сторонниками ИГ*.

Во время перестрелки два сотрудника спецназа получили ранения. Им уже оказали необходимую медицинскую помощь. Пострадавших среди гражданских нет. Контртеррористическую операцию в Троицком развернули утром 23 августа.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.