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    23 августа 2020, 16:14

    Перестрелка силовиков с боевиками ИГ* в Ингушетии попала на видео

    Андрей Иванов , Иван Степанов

    Силовики убили трех сторонников ИГ* в ингушском селе Троицкое. Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео операции. На кадрах слышны автоматные очереди, гремят взрывы.

    «Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы», — сообщил информационный центр НАК.

    После окончания спецоперации на месте перестрелки обнаружили пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов к ним и самодельные взрывные устройства, которые боевики подготовили к применению.

    По имеющимся данным, уничтоженные бандиты были сторонниками ИГ*.

    Во время перестрелки два сотрудника спецназа получили ранения. Им уже оказали необходимую медицинскую помощь. Пострадавших среди гражданских нет. Контртеррористическую операцию в Троицком развернули утром 23 августа.

    *ИГ — запрещенная в России террористическая организация.

    Новости SMI.FM