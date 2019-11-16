Перестрелка произошла в якутском поселке. Есть жертвы

По данным ведомства, перестрелка произошла в ночь на субботу, 16 ноября. В увеселительном заведении неустановленные лица открыли огонь. В результате погиб 32-летний местный жители. Двоих доставили в больницу.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к этому преступлению

РИА «Новости» со ссылкой на республиканский Минздрав уточнило, что перестрелку устроили между собой работники местного рынка. Состояние госпитализированных врачи оценили как средней тяжести.