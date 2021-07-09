Перестрелка началась в океанариуме Хьюстона

В американском городе Хьюстон (штат Техас) посетитель океанариума открыл стрельбу по людям. О случившемся сообщила НСН со ссылкой на полицию города.

На данный момент поступила информация о том, что неизвестный открыл огонь по посетителям кофе океанариума. Сам злоумышленник погиб на месте. Сопровождавшая его девушка отделалась ранениями. Полиция выясняет мотивы преступника.

Ранее под Новосибирском четыре подростка устроили стрельбу из ружей в детском палаточном лагере. Молодые люди стреляли в воздух. Пострадавших нет.