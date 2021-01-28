facebook_pixel
    28 января 2021, 14:53

    Переехавшему ребенка трактористу из Марий Эл вынесли приговор

    Полина Петрова

    Суд вынес обвинительный приговор трактористу из Марий Эл, который летом минувшего года в нетрезвом состоянии задавил восьмилетнего мальчика, сообщило РИА ФАН.
    Переехавшему ребенка трактористу из Марий Эл вынесли приговор

    Уточняется, что пьяный мужчина за рулем трактора «Беларусь МТЗ-80» с цистерной переехал ребенка в деревне Липша Звениговского района. У водителя не было при себе прав. Мальчик скончался на месте. Тракторист скрылся с места происшествия.

    «По совокупности преступлений суд приговорил его к наказанию в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — отметили в прокуратуре республики.

    Срок запрета составляет два года и 11 месяцев.