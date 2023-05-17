Криминал 17 мая 2023, 10:25 Живущего в Польше режиссера Вырыпаева и украинского продюсера Роднянского заочно арестовали в России ТАСС: Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссера Вырыпаева и продюсера Роднянского РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссера, актера и сценариста Ивана Вырыпаева, а также украинского кинопродюсера Александра Роднянского*. Об этом сообщили ТАСС в суде.

«Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского* и Вырыпаева», — передало агентство.

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Режиссера и продюсера обвинили по уголовной статье о распространении фейков о Вооруженных силах России. Заседания в суде прошли 27 апреля.

Вырыпаев не обжаловал судебное решение, поэтому оно вступило в силу. Защита Роднянского* подала апелляционную жалобу, дату ее рассмотрения суд пока не назначил.

Российские правоохранительные органы объявили обоих фигурантов в международный уголовный розыск. Имя Вырыпаева заметили в базе данных МВД России 17 мая.

«Вырыпаев Иван Александрович, 3 августа 1974 года рождения. Разыскивается по статье УК», — указали в базе.

Вырыпаев — российский и польский режиссер кино и театра. Он возглавлял театр «Практика», а также создал продюсерскую компанию WEDA в Польше. Сценарист работал преподавателем в ГИТИСе, в школе-студии МХАТ и в Варшавской академии театрального искусства.

Актер переехал в Польшу в 2014 году и с тех пор постоянно живет и работает в этой стране. В мае 2022 года Вырыпаев объявил, что отказался от гражданства России и получил польское.

Ранее МВД РФ объявило в розыск командующего ВМС Украины адмирала Алексея Неижпапу. По данным СМИ, военачальника обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента