Передвижной пункт вакцинации угнали в Ленинградской области. Об этом в пресс-службе регионального МВД сообщили «Российской газете».

Инцидент произошел в городе Тихвинt. Неизвестный угнал грузовой автомобиль марки «ГАЗон Next».

В пресс-службе уточнили, что на грузовике есть заметные всем опознавательные знаки — белый по цвету кузов украшают наклейки с агитацией за прививки от коронавируса. Такая машина стоит порядка четырех миллионов рублей. Она находится в собственности Тихвинской межрайонной больницы.

СМИ писали, что фургон был угнан еще 14 ноября прямо с территории медицинского учреждения. Он был припаркован по адресу: Больничный проезд, дом 7/1.

Машина была оборудована специальной отслеживающей системой, которая в последний раз, по даннымTop Day News, подавала сигналы с улицы Победы. Поиски фургона и укравшего его злоумышленника продолжаются.