Криминал 27 февраля 2024, 13:22 Пензячку осудили на 6 лет за убийство брата

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Жительницу Пензы осудили на шесть лет за убийство брата. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на судебную систему региона.

В июле прошлого года между пьяной женщиной и ее нетрезвым братом произошел конфликт. Мужчина пытался убить родственницу ножом, но она смогла перехватить оружие и ударить родственника в грудь. От полученной травмы мужчина погиб на месте.

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На суде женщина признала вину, но настаивала, что это была самооборона. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

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