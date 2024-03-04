Криминал 04 марта 2024, 19:13 Пензенца будут судить за убийство знакомого

Читать 360tv в

В Пензенской области будут судить 43-летнего местного жителя, которого обвинили в убийстве знакомого. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

В декабре прошлого года мужчина поссорился с 22-летним знакомым и решил отомстить. Он дождался, когда парень придет к соседке, зашел за ним следом и убил ударом ножа в грудь. Мужчина полностью признал вину, наказание ему в ближайшее время определит суд.

Авторы: