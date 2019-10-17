  • Пензенскую семью разлучили из-за простуды

    17 октября 2019, 19:41

    Ирина Нагайникова

    В Пензенской области забрали из семьи двух девочек, мать которых не следила за их гигиеной и не лечила от простуды, сообщило ИА «Пенза-пресс».

    Девочек поместили в социальный центр. У них выявили ряд простудных заболеваний.

    По информации местной прокуратуры, женщина около года не исполняла должным образом родительские обязанности.

    «Мать не предоставляла детям лекарства, содержала их в условиях, угрожающих жизни и здоровью, в том числе — вследствие несоблюдения элементарных гигиенических норм», — сообщило ведомство.

    На женщину завели уголовное дело. В сентябре 2019 года ее лишили родительских прав.