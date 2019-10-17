Пензенскую семью разлучили из-за простуды

Девочек поместили в социальный центр. У них выявили ряд простудных заболеваний.

По информации местной прокуратуры, женщина около года не исполняла должным образом родительские обязанности.

«Мать не предоставляла детям лекарства, содержала их в условиях, угрожающих жизни и здоровью, в том числе — вследствие несоблюдения элементарных гигиенических норм», — сообщило ведомство.

На женщину завели уголовное дело. В сентябре 2019 года ее лишили родительских прав.