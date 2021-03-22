Пензенскому губернатору и его возможным сообщникам выберут меру пресечения

Следователь требует взять под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Материалы уже поступили в Басманный суд Москвы.

Под стражу также могут взять жену бизнесмена Евгению Шпигель, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Кроме того, обвинение по этой статье предъявили Федору Федотову и Геннадию Маркову. Следователь требует арестовать их до 20 мая, сообщили «360» в пресс-службе суда.

Всем фигурантам дела уже предъявили обвинение. Суд должен выбрать меру пресечения 22 марта, в первой половине дня.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта. По предварительным данным следствия, пензенский губернатор с января по сентябрь 2020 года получал от Шпигеля взятки в виде автомобиля Mercedes, дорогих часов и денег в размере более 30 миллионов рублей. Помимо Белозерцева, задержали бизнесмена и других их сообщников.

Белозерцева перевезли в Москву, он находится в изоляторе временного содержания на Петровке.