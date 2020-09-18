Пензенские злоумышленники выманили у ветеранов почти миллион за газоанализаторы
Одиннадцать человек в возрасте от 23 до 32 лет будут судить в Пензе за мошенничество в особо крупном размере. Обвиняемые выманили у пенсионеров почти миллион рублей за газоанализаторы. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Злоумышленники действовали с августа 2017 года по июль 2019-го. Они приходили в квартиры к пожилым людям, в том числе к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и инвалидам. Подсудимые появлялись перед пенсионерами под предлогом проверки газового оборудования. После они сообщали о неисправности и убеждали купить у них газоанализаторы и комплексы пожаротушения по завышенной цене.
Обвиняемые обманули 55 пожилых местных жителей на почти 900 тысяч рублей.
После вынесения обвинительного заключения уголовное дело направят на рассмотрение в суд.