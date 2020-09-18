Пензенские злоумышленники выманили у ветеранов почти миллион за газоанализаторы

Злоумышленники действовали с августа 2017 года по июль 2019-го. Они приходили в квартиры к пожилым людям, в том числе к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и инвалидам. Подсудимые появлялись перед пенсионерами под предлогом проверки газового оборудования. После они сообщали о неисправности и убеждали купить у них газоанализаторы и комплексы пожаротушения по завышенной цене.

Обвиняемые обманули 55 пожилых местных жителей на почти 900 тысяч рублей.

После вынесения обвинительного заключения уголовное дело направят на рассмотрение в суд.