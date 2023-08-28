28 августа 2023, 17:54
Пензенские полицейские задержали мужчину за избиение знакомой
Сотрудники полиции Пензенской области задержали жителя поселка Тамалы, который подозревается в избиении знакомой. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УВМД по региону.
По данным ведомства, между подозреваемым и женщиной произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил ножку от табуретки и несколько раз ударил потерпевшую.
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Пенза
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