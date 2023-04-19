Криминал 19 апреля 2023, 14:54 Пензенские полицейские задержали двух мужчин за кражу металла

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Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области задержали двух мужчин, которые украли листы металла со склада в поселке Чаадаевке. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В полицию обратился местный предприниматель, который заявил о пропаже листов металла на своем складе. Подозреваемыми оказались двое мужчин, они сдали украденные листы в пункт приема металлолома.

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Отмечается, что в отношении задержанных возбудили уголовное дело, им может грозить до пяти лет лишения свободы.