Криминал 11 сентября 2023, 14:11 Пензенские полицейские нашли у местного жителя почти килограмм наркотиков

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Полицейские нашли дома у жителя Белинского района почти килограмм наркотиков. Об этом сообщило «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-служба УМВД России по региону.

При обыске на кухне и на веранде у мужчины нашли восемь свертков с наркотиками растительного происхождения. Он рассказал, что собирал и хранил запрещенные вещества для личного использования. Любителю наркотиков может грозить до 10 лет колонии.

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