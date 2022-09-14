Пензенская секс-работница пойдет под суд за дачу ложных показаний | 360°

Все новости

Подмосковье

14 сентября 2022, 13:35

Арбитраж признал законным постановление в отношении УК из Дубны

Спецоперация

14 сентября 2022, 13:32

ВКС России уничтожили вертолет ВСУ с диверсантами в Херсонской области

Реклама

Власть

14 сентября 2022, 13:21

Иноагентам пригрозили уголовными делами за отказ от выполнения норм закона

Эксклюзив

14 сентября 2022, 13:19

«Законное решение». Адвокат Кристины Асмус сообщил о прекращении производства по делу о дискредитации военных

Подмосковье

14 сентября 2022, 13:17

От Дмитрия Донского до СССР. В Дзержинском отметили День города

Общество

14 сентября 2022, 13:14

Детский омбудсмен поддержал идею принимать детей мигрантов в школы после курсов по русскому языку

Происшествия

14 сентября 2022, 13:11

Спор пассажира и таксиста в Екатеринбурге закончился взрывом гранаты

Спецоперация

14 сентября 2022, 13:10

Песков предупредил о негативной реакции России на подписание «Киевского договора по безопасности»

Подмосковье

14 сентября 2022, 13:06

ГУСТ проверил подготовку к зиме 140 коммунальных предприятий Подмосковья

Криминал

14 сентября 2022, 12:47

Пензенская секс-работница пойдет под суд за дачу ложных показаний

Читать 360tv в

Суд пройдет над пензячкой, которая оказывала сексуальные услуги за деньги и давала ложные показания. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на облпрокуратуру.

Реклама

Установлено, что она была свидетельницей по делу об организации притона. Женщина заявила, что сама не имеет никакого отношения к оказанию сексуальных услуг за деньги. Позже выяснилось, что она соврала. На нее завели уголовное дело, материалы переданы в суд.

Пенза

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама