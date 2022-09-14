Пензенская секс-работница пойдет под суд за дачу ложных показаний | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 12:47 Поделиться Telegram

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Viber Пензенская секс-работница пойдет под суд за дачу ложных показаний

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Суд пройдет над пензячкой, которая оказывала сексуальные услуги за деньги и давала ложные показания. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на облпрокуратуру.

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Установлено, что она была свидетельницей по делу об организации притона. Женщина заявила, что сама не имеет никакого отношения к оказанию сексуальных услуг за деньги. Позже выяснилось, что она соврала. На нее завели уголовное дело, материалы переданы в суд.

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