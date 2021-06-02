Пензенская полиция дала ориентировку на грабителя магазина

В Пензе мужчина зашел с пистолетом в магазин и ограбил его на 40 тысяч рублей. О происшествии написал «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД по Пензенской области.

В полицию о преступлении сообщила работница магазина. В данный момент правоохранительные органы разыскивают преступника. Полиция также опубликовала приметы грабителя. Ему 25-27 лет, рост 175-180 сантиметров. Мужчина среднего телосложения, с черными волосами. Одет в черную куртку с капюшоном, серые брюки, черные кроссовки, может быть в солнечных очках.