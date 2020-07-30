Пензенская каратистка избила любовницу мужа кухонным молотком

В Пензенской области женщина с черным поясом по карате пошла под суд. Она напала на любовницу мужа и избила ее деревянным кухонным молотком и ногами. Теперь каратистку ждут обязательные работы.

Обвинительный приговор в отношении 39-летней женщины вынес суд Сердобского района, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Конфликт между жительницами Сердобска произошел 4 мая. Осужденная начала бить свою соперницу в ее собственном дворе. Удары она наносила молотком и ногами. Поводом для нападения стала недавняя встреча, после которой обладательница черного пояса вспомнила обиду полугодовой давности.

Во время судебного заседания нападавшая полностью созналась. При вынесении вердикта учли все обстоятельства произошедшего, в том числе и те, что позволили смягчить наказание. Суд также принял во внимание характеристики женщины, обладательницы первого дана и черного пояса по карате кекусинкай.

«В соответствии с позицией гособвинителя суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ», — отметили в прокуратуре. Каратистку признали виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Приговор уже вступил в законную силу.