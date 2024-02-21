Криминал 21 февраля 2024, 18:21 Пензенец зарезал друга, потому что он слишком громко стучал в дверь

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В Каменском районе Пензенской области пьяный мужчина зарезал друга и бросил его умирать на лестничной клетке. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД по области.

Пензяк приехал в гости к другу, мужчины выпивали, но в какой-то момент решили, что спиртного может не хватить. Гость ушел в магазин и, вернувшись, стал слишком сильно стучать в дверь. Хозяину квартиры это не понравилось, он открыл другу дверь, ударил его ножом и бросил умирать на лестничной клетке.

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Тело мужчины обнаружила соседка, которая и вызвала полицию. На допросе хозяин квартиры во всем признался. Возбуждено уголовное дело.

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