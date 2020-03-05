Пензенец взял забытые в банкомате деньги и попался полицейским
Пензенские правоохранители поймали молодого человека, который забрал чужие деньги, оставленные в банкомате. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой пресс-службу регионального управления МВД.
По данным информагентства, 39-летняя горожанка сняла с карты деньги, но забыла их в лотке банкомата. Когда же она спохватилась, купюр на месте уже не было. Сотрудники полиции поймали 22-летнего горожанина, который забрал их. Следующие два года он может провести за решеткой.