Пензенец украл отопительные батареи в детском лагере

Житель Пензенской области украл 35 отопительных батарей из корпуса детского лагеря. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Также он обокрал склад лагеря. Мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что продал украденное.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину могут посадить на срок до пяти лет.

В ведомстве призвали обращаться в полицию в случаях правонарушений.