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    13 октября 2021, 17:55

    Пензенец украл отопительные батареи в детском лагере

    УМВД: на мужчину завели уголовное дело за кражу

    Дарья Морозова

    Житель Пензенской области украл 35 отопительных батарей из корпуса детского лагеря. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

    Также он обокрал склад лагеря. Мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что продал украденное.

    Возбуждено уголовное дело. Мужчину могут посадить на срок до пяти лет.

    В ведомстве призвали обращаться в полицию в случаях правонарушений.