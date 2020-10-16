Пензенец убил собаку соседей за громкий лай

По данным ИА «Пенза-пресс», он выпивал вместе со своим знакомым. Когда они вышли покурить, то увидели соседскую собаку, которая громко лаяла. Мужчины решили, что собака голодна и нужно «избавить ее от мучений».

«Он мне говорит: слабо зарезать? Я говорю: как хочешь, не жалко, давай чикнем», — рассказал подозреваемый.

По словам старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Бессоновскому району Татьяны Ступиной, на подозреваемого завели уголовное дело. Он может сесть в тюрьму на пять лет.