Пензенец стал жертвой мошенников при заказе интим-услуг

В Пензе за помощью к правоохранителям обратился 28-летний местный житель, который стал жертвой мошенничества. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Мужчину обманули при заказе интимных услуг в Сети. Он перевел незнакомке на карту более 21 тысячи рублей. После получения денег девушка перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

«Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на карту, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной», — предупредили правоохранители.