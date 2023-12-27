Криминал 27 декабря 2023, 14:35 Пензенец обокрал застрявшего в снегу водителя

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В полицию Пензенской области обратился 32-летний мужчина, который рассказал, что его застрявшее в снегу авто обокрали. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД региона.

Подозрение сразу пало на 27-летнего местного жителя, которого попавший в неприятность водитель просил о помощи. Но мужчина отказал, а потом воспользовался ситуацией и украл из машины смартфон и портмоне. Подозреваемого задержали, он полностью признал вину. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

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