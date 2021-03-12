Пензенец лишился семизначной суммы денег из-за мошенников

Житель Пензы пострадал от мошенников. У него выманили более миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал «Экспресс» со ссылкой на начальника следственного отдела ОМВД России по Пензенскому району Лилию Савочкину.

По данным ИА «Пенза-пресс», потерпевший некоторое время принимал БАДы. Позже ему позвонили неизвестные и сказали, что эти БАДы опасны для здоровья, а ему положена компенсация.

«Звонили несколько человек, говорили, что нужно перевести деньги для оформления сертификатов, страховок. Еще каких-то определенных выплат и, соответственно, я должен буду получить эту компенсацию», — рассказал потерпевший.

Мужчина понял, что его обманули, когда через несколько месяцев ему снова позвонили другие люди с подобным предложением. Но деньги в первый раз он уже перевел. Заведено уголовное дело.