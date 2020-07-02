Пенсионеру, сбившему девушку в Петербурге, дали условный срок

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Девушка скончалась по пути в больницу в машине скорой.

Водителя признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему присудили два года лишение свободы условно, а также забрали права на 2,5 года. Кроме того, пенсионер будет обязана выплатить ущерб в размере более 800 тысяч рублей.