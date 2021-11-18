Пенсионеру продали «панацею» за 2,5 млн рублей

Пенсионеру из Санкт-Петербурга продали БАД, якобы излечивающий «от всех болезней», за два с половиной миллиона рублей. Об этом источник в полиции сообщил газете «Петербургский дневник».

В правоохранительных органах рассказали, что 17 ноября к ним обратился мужчина в возрасте 73 лет. Он рассказал, что осенью ему постоянно звонили с разных номеров люди, представляющиеся медицинскими работниками, и старательно предлагали приобрести препарат, помогающий от любых проблем со здоровьем.

В конце концов заявителя удалось уговорить приобрести это средство. Он купил 19 килограммов БАДа и заплатил за них 2 395 000 рублей, но посылка ему так и не пришла. Когда же он попытался дозвониться до продавцов снова, они перестали ему отвечать.

Сейчас в случившемся начали разбираться полицейские, поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.