Криминал 15 декабря 2023, 15:55 Пенсионеру из Удмуртии присудили 7 лет тюрьмы за убийство троюродного брата

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В Сюмсинском районе Удмуртии суд назначил 70-летнему пенсионеру семь лет тюрьмы за убийство брата. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-служба прокуратуры региона.

Случай произошел в июле этого года на станции Сюрек. Мужчина прибыл туда на поиски дяди, однако узнал, что тот умер. Затем он познакомился с троюродным братом. Во время застолья между родственниками произошел конфликт, во время которого обвиняемый схватил нож и ударил брата в шею. Тот от полученных травм скончался на месте.

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Свое наказание пенсионер будет отбывать в колонии строгого режима.