Пенсионеру из Саратова мошенники пообещали компенсацию и выманили у него 615 тысяч рублей

Пенсионер из Саратова стал жертвой мошенников. Он лишился 615 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА ФАН.

Мужчина приобрел в телемагазине лечебный пояс. Позже ему позвонили неизвестные и сообщили, что пояс якобы радиоактивный и ему полагается компенсация 380 тысяч рублей. Но сначала нужно оплатить «налог». В результате саратовец в течение месяца перевел им 615 тысяч рублей.

«Воображение и находчивость мошенников реально удивляют, новые „трюки“ появляются чуть ли не каждый день. Интересно, откуда злоумышленники узнали про покупку пояса, вряд ли с ними сотрудничает телемагазин», — прокомментировал юридический консультант Валерий Трофимов.