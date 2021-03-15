Пенсионеру из Перми вынесли приговор за покушение на альпиниста. Он перерезал его трос

Ленинский суд в Перми вынес приговор 72-летнему пенсионеру. Его признали виновным в покушении на убийство двух промышленных альпинистов.

Пожилой мужчина получил 1,5 года ограничения свободы с принудительным амбулаторным наблюдением и лечением у психиатра. Каждый месяц он должен будет отмечаться в правоохранительных органах.

Кроме того, пенсионер должен будет выплатить потерпевшему 40 814 рублей за причиненный материальный ущерб. Обвиняемому зачли два месяца ареста в СИЗО. Один день под стражей равен двум дням назначенного срока наказания.

История произошла 13 августа 2019 года. По данным следствия, житель многоэтажного дома на улице Пушкина Перми специально перерезал трос, на котором висел рабочий. Последний ремонтировал фасад здания. Альпиниста спасли страховочный трос и напарник. Он поднялся на крышу и помешал злоумышленнику довести дело до конца.