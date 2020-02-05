Пенсионеру из Ногинска стреляли в голову. Он выжил

Врачи скорой увезли в больницу пенсионера из Ногинска. Мужчину нашли в собственной квартире. Ему стреляли в голову несколько раз, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Мужчину 1959 года рождения госпитализировали вечером 4 февраля. Его прооперировали. Полиции пока не удалось его опросить. С места происшествия правоохранители изъяли 11 9-миллиметровых гильз и нашли шесть резиновых пуль. Начата проверка. Уголовное дело пока не завели.