Двое мошенников обманывали пенсионеров в Екатеринбурге

Полицейские задержали двоих мошенников в Екатеринбурге. Они обворовывали пенсионеров. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.

Они звонили от имени родственников, которые якобы попали в аварию и просили финансовую помощь. Также один из них исполнял роль полицейского, который подтверждал информацию о ДТП.

«29 апреля были похищены 800 тысяч рублей у 87-летнего пенсионера, еще через неделю жертвой злоумышленников стала 80-летняя женщина, у которой выманили 300 тысяч рублей», — рассказали в УМВД.

Задержанные рассказали, что у них есть заказчик, которому они переводили большую часть украденного. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».