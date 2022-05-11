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    11 мая 2022, 22:30

    Двое мошенников обманывали пенсионеров в Екатеринбурге

    Дарья Морозова

    Полицейские задержали двоих мошенников в Екатеринбурге. Они обворовывали пенсионеров. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.

    Они звонили от имени родственников, которые якобы попали в аварию и просили финансовую помощь. Также один из них исполнял роль полицейского, который подтверждал информацию о ДТП.

    «29 апреля были похищены 800 тысяч рублей у 87-летнего пенсионера, еще через неделю жертвой злоумышленников стала 80-летняя женщина, у которой выманили 300 тысяч рублей», — рассказали в УМВД.

    Задержанные рассказали, что у них есть заказчик, которому они переводили большую часть украденного. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».