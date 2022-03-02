Злоумышленницу из Петербурга будут судить за обман пенсионеров на 770 тысяч

Жительница Санкт-Петербурга обманула пенсионеров на сумму более 770 тысяч рублей. Злоумышленница либо проникала к пострадавшим в квартиры и обворовывала их, либо убеждала их отдать деньги под предлогом скорой девальвации. Об этом сообщили «Невские новости».

Как предполагают следователи, первое преступление женщина совершила в октябре прошлого года. Она представилась сотрудницей ПФР и проникла в квартиру к 87-летней пенсионерке, где украла 200 тысяч рублей.

Спустя день злоумышленница по той же схеме попала в квартиру 89-летней петербурженки. Она убедила пострадавшую в предстоящей девальвации и заполучила 573 тысячи.

Грабительницу удалось задержать. Против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве.