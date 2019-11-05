Пенсионерку жестоко избили в Москве. Конфликт разгорелся из-за элитной квартиры

На западе Москвы бывшие супруги не могут поделить трехкомнатную квартиру. Из-за конфликта пострадала 85-летняя пенсионерка — ее якобы несколько раз избил бывший муж родной внучки. И все ради того, чтобы Нина Быкова съехала.

Екатерина Быкова отнесла в прокуратуру видеозапись, на которой видно, как бывший муж женщины выворачивает руку ее бабушке. По словам Екатерины, жить в квартире стало просто невозможно — ежедневные скандалы и потасовки.

После развода Быковы никак не могут поделить элитную трешку в Раменках. У недвижимости два собственника — Владимир и Екатерина.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина пыталась попасть внутрь вместе со съемочной группой «360», но ей это не удалось — ключ не входит в замочную скважину. Через пару минут дверь открылась, но на пороге стоял не Владимир, а незнакомец Сергей, который якобы просто зашел в гости. Однако Екатерина уверяет что таких «гостей» всегда полный дом.

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«В июле этого года здесь организовали настоящий бордель. Причем было постановление, которое было передано в управу Москвы. То есть больше 10 человек с проститутками со снятыми межкомнатными дверями в комнату несовершеннолетнего ребенка… Как возможно здесь жить?» — пожаловалась Екатерина.

И десяток незнакомцев, по словам женщины, еще не самое страшное. Екатерина жила здесь со своим несовершеннолетним сыном и бабушкой, пенсионерке требовался уход. На 85-летнюю женщину, по словам внучки, неоднократно нападали.

Нину Алексеевну, уверяет Екатерина, били дважды. Первый раз руку поднял бывший муж, считает женщина. Второй случай якобы спровоцировал некий Олег, на которого второй хозяин квартиры — Владимир — оформил доверенность, чтобы тот сдавал квадратные метры в аренду.

«Сдача в аренду квартиры, которая находится в долевой собственности, возможна только с согласия второго собственника на данные действия. Если соглашение не достигнуто, то сдавать квартиру в аренду противозаконно, соответственно данный спор разрешается только в судебном порядке», — заявила юрист Асия Мухамедшина.

Похоже, что огромная квартира с дорогим ремонтом превратилась в обычный хостел. Здесь установили двухъярусные кровати и вывесили правила проживания. Почему в квартире находится чужой человек, в очередной раз будут выяснять полицейские, их Екатерина вызывает не впервые.

Екатерина рассказала полицейским, что на ее бабушку напали. Сейчас Нина Алексеевна чувствует себя неважно — отказывают руки. Пенсионерка рассказала, что помимо физических травм, ее постоянно запугивали, в том числе якобы угрожали внучке и правнуку.

Источник фото: телеканал «360»

Екатерина Быкова уже написала несколько заявлений в правоохранительные органы. Проверки сейчас проходят в МВД и прокуратуре. Москвичка надеется, что обидчиков ее пожилой бабушки привлекут к уголовной ответственности. Что же касается квартиры, собственница рассчитывает, что ее бывший супруг все же пойдет на компромисс.