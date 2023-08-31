Криминал 31 августа 2023, 14:08 Пенсионерку задержали по подозрению в краже мощей Николая Чудотворца из храма МВД: задержана подозреваемая в похищении частицы мощей Николая Чудотворца РИА «Новости»

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Полиция задержала женщину, которую заподозрили в краже частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма Кировска Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца», — заявила она.

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Неизвестная находилась в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи в период с 12:00 до 16:00 30 августа. По предварительным данным, в какой-то момент она забрала оттуда мощевик со святыней.

Речь идет о 69-летней жительнице Санкт-Петербурга. Правоохранительные органы нашли мощи святителя Николая при обыске ее квартиры. Их в ближайшее время вернут в храм. Расследование дела продолжается.