Пенсионерку забили гвоздодером до смерти в Башкирии
В Башкирии 42-летний мужчина забил до смерти пенсионерку гвоздодером и ограбил ее, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным издания, в ноябре 2018 года мужчина взломал гвоздодером входную дверь в квартиру, где вместе с парализованным отцом проживала 62-летняя женщина. Грабитель несколько раз ударил пенсионерку гвоздодером. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Потерпевшая скончалась. Злоумышленник похитил личные вещи погибшей и 200 рублей.