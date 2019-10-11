Пенсионерку забили гвоздодером до смерти в Башкирии

По данным издания, в ноябре 2018 года мужчина взломал гвоздодером входную дверь в квартиру, где вместе с парализованным отцом проживала 62-летняя женщина. Грабитель несколько раз ударил пенсионерку гвоздодером. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Потерпевшая скончалась. Злоумышленник похитил личные вещи погибшей и 200 рублей.