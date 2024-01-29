29 января 2024, 15:21
Пенсионерку в Петербурге задержали за поджог двух скутеров
Петербургские полицейские задержали по подозрению в поджоге двух скутеров в Василеостровском районе. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД региона.
Предположительно, 62-летняя женщина подожгла два скутера, которые стояли в подъезде в одном из домов на улице Кораблестроителей. Она была пьяна и решила таким образом отомстить их 20-летнему владельцу, с которым перед поджогом поссорилась. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.
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