Криминал 29 января 2024, 15:21 Пенсионерку в Петербурге задержали за поджог двух скутеров

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Петербургские полицейские задержали по подозрению в поджоге двух скутеров в Василеостровском районе. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Предположительно, 62-летняя женщина подожгла два скутера, которые стояли в подъезде в одном из домов на улице Кораблестроителей. Она была пьяна и решила таким образом отомстить их 20-летнему владельцу, с которым перед поджогом поссорилась. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

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