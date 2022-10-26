Пенсионерку убили в Домодедове | 360°

Криминал 26 октября 2022, 15:02 Пенсионерку убили в Домодедове MK.RU: вор задушил пенсионерку в деревне Кишкино РИА "Новости"

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Пожилую женщину нашли задушенной в своем доме в деревне Кишкино, в городском округе Домодедово. По предварительной информации, убийца проник в здание через курятник. Об этом сообщил MK.RU.

Издание написало, что тело 74-летней женщины обнаружили после того, как ее соседи забили тревогу. Утром 25 октября они зашли к пенсионерке за яйцами, но дверь была закрыта. На улице ее тоже не оказалось, тогда обеспокоенные местные жители позвонили ее племяннику.

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Мужчина сам приехал в деревню.

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«Обошел дом кругом и заметил в двери, ведущей в курятник, небольшой пропил. Его вполне хватало, чтобы просунуть руку и открыть засов», — сказано в материале.

Правоохранительные органы приехали на место и обнаружили внутри дома мертвую пенсионерку, ее задушили подушкой. Преступник, вероятно, украл ювелирные украшения и деньги.

Известно, что раньше женщина работала на заводе в столице, потом в гостинице. Она являлась ветераном труда и давно уже была на пенсии. СУ СК РФ по Московской области начало расследование.