Пенсионерку осудят за жилищные махинации на Камчатке

Жительницу Камчатки обвинили в обмане людей. Против нее возбудили уголовное дело, которое направили в суд. Об этом сообщило РИА ФАН.

Следователи установили, что в период с 2011 по 2017 год 66-летняя злоумышленница заключала сделки по отчуждению имущества. Женщина «работала» с юридически неграмотными людьми. Как правило, жертвами становились безработные люди и алкоголики, которые подписывали расписки о получении денег. Однако средства пенсионерка не отдавала.

Суммарный ущерб составил более 11 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовные дела сразу по двум статьям. Их передали в Петропавловск-Камчатский городской суд. Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.