13 декабря 2023, 12:23
Пенсионерку обвинили в краже Iphone у другой пенсионерки в автобусе в Москве
Baza: пенсионерку задержали за кражу телефона у пассажирки автобуса в Москве
В Москве задержали 79-летнюю пенсионерку по подозрению в краже Iphone у пассажирки автобуса. Женщине предъявили обвинение, передал Telegram-канал Baza.
По информации издания, 20 ноября в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка и заявила о краже дорого телефона стоимостью 70 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
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Спустя три недели они вышли на пожилую женщину, которая ехала с пострадавшей рядом в автобусе. Предположительно, она могла незаметно вытащить Iphone. Подозреваемую задержали и предъявили обвинение.
Ранее в центре Москвы полицейские задержали подозреваемого в краже 13 упаковок с электронными сигаретами. Против него возбудили дело по статье о грабеже.
Кражи
Москва 2023
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