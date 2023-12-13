Криминал 13 декабря 2023, 12:23 Пенсионерку обвинили в краже Iphone у другой пенсионерки в автобусе в Москве Baza: пенсионерку задержали за кражу телефона у пассажирки автобуса в Москве РИА «Новости»

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В Москве задержали 79-летнюю пенсионерку по подозрению в краже Iphone у пассажирки автобуса. Женщине предъявили обвинение, передал Telegram-канал Baza.

По информации издания, 20 ноября в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка и заявила о краже дорого телефона стоимостью 70 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

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Спустя три недели они вышли на пожилую женщину, которая ехала с пострадавшей рядом в автобусе. Предположительно, она могла незаметно вытащить Iphone. Подозреваемую задержали и предъявили обвинение.

Ранее в центре Москвы полицейские задержали подозреваемого в краже 13 упаковок с электронными сигаретами. Против него возбудили дело по статье о грабеже.