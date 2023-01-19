Криминал 19 января 2023, 18:55 Пенсионерку обокрали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители разыскивают женщину, которую заподозрили в квартирной краже. Об этом сообщил «Петроград».

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За помощью к полицейским обратилась 88-летняя горожанка, которая заявила, что ее обокрали. По ее словам, к ней в квартиру пришла неизвестная женщина и попросила попить воды. После ухода незнакомки пенсионерка обнаружила, что у нее пропали деньги, золотые часы и кольца. Сумма нанесенного ущерба превысила 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.