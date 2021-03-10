Пенсионерку обманули на деньги с помощью купюры «банка приколов»

Пожилую женщину из Ленинградской области обманули на деньги с помощью купюры «банка приколов». 85-летняя пенсионерка сообщила полиции, что 9 марта на улице к ней подошла неизвестная, написало ИА «Невские новости».

Она заявила, что, если женщина является ветераном, то ей положена выплата в две тысячи рублей к Международному женскому дню. Жертва и ее новая знакомая поднялись в квартиру, где ветеран показала соответствующее удостоверение.

Аферистка заявила, что у нее с собой только пять тысяч рублей, поэтому требуется сдача в три тысячи рублей. Получив деньги, «соцработник» попрощалась с пенсионеркой. Позже выяснилось, что настоящую пятитысячную купюру она заменила купюрой из «банка приколов».

Возбуждено уголовное дело.