Пенсионерку избили в Ленобласти ради 700 рублей
Пенсионерку избили и ограбили в деревне Малые Колпаны в Ленобласти. Злоумышленник украл у женщины сумку с продуктами и 700 рублями, сообщили «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пожилая женщина обратилась в полицию вечером 19 сентября. Она рассказала, что на улице Западной на нее напал неизвестный ей человек. Он ударил ее по голове сзади, отобрал сумку с 700 рублями и продуктами, после чего скрылся.
Потерпевшую госпитализировали с ушибом мягких тканей головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Проводится проверка.