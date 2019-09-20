Пенсионерку избили в Ленобласти ради 700 рублей

Пожилая женщина обратилась в полицию вечером 19 сентября. Она рассказала, что на улице Западной на нее напал неизвестный ей человек. Он ударил ее по голове сзади, отобрал сумку с 700 рублями и продуктами, после чего скрылся.

Потерпевшую госпитализировали с ушибом мягких тканей головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Проводится проверка.