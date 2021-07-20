Пенсионерку из Санкт-Петербурга обманули, продав ей ненужное устройство пожаротушения

Двое мужчин обманули пенсионерку из Санкт-Петербурга на 40 тысяч рублей. Женщина приобрела у них ненужное устройство пожаротушения. Об этом сообщили Nation News.

Пострадавшая рассказала, что мужчины представились сотрудниками коммерческой фирмы. Они заявили, что планируют установить дома у женщины устройство для тушения пожара. Женщина поверила в неоходимость этого прибора и купила устройство по цене, превышающей рыночную в пять раз. После оплаты мужчины скрылись. Женщина подала заявление в полицию.