Пенсионерку из Петербурга обманула «родственница» на 50 тысяч рублей

Отмечается, что 88-летняя жительница города обратилась в полицию с жалобой на телефонный звонок от незнакомки, выдавшей себя за дальнюю родственницу. Мошенница пожаловалась на воров, которые украли из ее машины сумку. Она уточнила, что полицейские нашли ее и потребовали за возвращение вещи вознаграждение.

Женщина попросила пенсионерку помочь ей деньгами. Спустя некоторое время к заявительнице пришел мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Она передала ему 50 тысяч рублей.

Инцидент произошел в конце июля, однако деньги потерпевшей до сих пор не вернули. Пенсионерка не обращалась в полицию по совету своих родственников. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.