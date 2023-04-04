Криминал 04 апреля 2023, 15:48 Пенсионерку из ЯНАО осудили за покушение на распространение наркотиков

Читать 360tv в

Пенсионерку из Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к сроку. Женщину признали виновной в покушении на сбыт наркотических веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Сотрудники органов выяснили, что в декабре 2022 злоумышленница приобрела наркотические вещества в крупном размере. Их она хотела расфасовать и продать маленькими партиями. Выявить нарушение удалось в январе следующего года.

Реклама

Пенсионерка имеет статус ветерана Ямала. С учетом этого обстоятельства суд приговорил ее к трем годам заключения в колонии общего режима.