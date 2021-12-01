Пенсионерку будут судить за убийство преподавателя ВГИКа

Московские следователи закончили расследование дела об убийстве 90-летнего преподавателя ВГИКа Иды Шур. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Москве.

Обвиняемой является 70-летняя женщина. Следствие предположило, что она была ранее знакома с потерпевшей и оказывала ей услуги. Женщине понадобилась квартира для проживания, и она решила предложить потерпевшей сожительство в обмен на свою помощь, зная, что та живет одна.

По версии следствия, обвиняемая испытывала неприязнь к своей жертве и заранее задумала убийство в случае получения отказа от ее предложения. Женщина приступила к выполнению своих планов и, услышав ожидаемый отказ, нанесла пенсионерке множество ранений заранее приготовленным предметом. От полученных травм Шур скончалась на месте, а обвиняемая скрылась, но быстро была задержана сотрудниками уголовного розыска.

Теперь следователи собрали достаточную доказательную базу для передачи дела в суд, где его рассмотрят по существу.

Ида Шур работала во ВГИКе больше 60 лет, она преподавала теорию музыки.