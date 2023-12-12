Криминал 12 декабря 2023, 14:13 Пенсионерки из Москвы впустили домой мошенников и лишились миллионов рублей Лжесотрудники Пенсионного фонда обманули двух москвичек на 2,4 миллиона рублей РИА «Новости»

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Нескольких московских пенсионерок обманули мошенники, проникнув в квартиры пожилых женщин. Они под видом работников Пенсионного фонда похитили около 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, женщина, выдававшая себя за сотрудницу Пенсионного фонда, позвонила 81-летней жительнице района Печатники и рассказала, что пенсии начнут выдавать новыми купюрами с начала 2024 года. Она предложила прийти домой к женщине и переписать номера старых купюр, чтобы получить в банке новые деньги.

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Она приехала к пенсионерке в медицинской маске. Пожилая женщина показала мошеннице 1,4 миллиона рублей. Они переместились на кухню, а затем аферистка якобы вышла позвонить и под предлогом сбора других заявлений ушла. Вместе с ней пропали все деньги.

В подобной ситуации оказалась и 92-летняя женщина из Северного Измайлово, которой тоже позвонила мошенница, представившаяся работником Пенсионного фонда. Она пообещала женщине подарок, который должна была доставить ее коллега. Вскоре к пожилой москвичке приехала девушка в маске. После ее посещения у женщины пропали сбережения на сумму в миллион рублей.

С начала года число мошенничеств в столице выросло на 25,5%. О статистике преступлений отчиталась московская прокуратура.